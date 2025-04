Pedro Lucas assume Comunicações após saída de Juscelino Filho

Assim como Juscelino Filho, que pediu demissão da pasta após ser denunciado por corrupção ao STF, novo ministro do governo Lula é deputado federal da União Brasil pelo Maranhão.O deputado federal e líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, será o novo ministro das Comunicações. Ele assume no lugar de Juscelino Filho, que pediu demissão do cargo após ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de corrupção.

O anúncio foi feito pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, após reunião no Palácio da Alvorada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Pedro Lucas no fim da tarde desta quinta-feira (10/04). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e Juscelino Filho participaram da conversa.

A indicação de Pedro Lucas partiu do próprio União Brasil. Segundo Gleisi, a nomeação e posse devem ocorrer após 21 de abril, depois dos feriados de Páscoa e Tiradentes, o que dá ao União Brasil tempo para escolher um novo líder na Câmara.

O União Brasil possui a segunda maior bancada da casa legislativa, com 59 deputados, atrás somente do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 92 membros.

Juscelino Filho pode virar réu no STF

Juscelino Filho pediu demissão em 8 de abril, após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares no período em que era deputado federal.

A denúncia foi enviada nesta terça ao gabinete do ministro relator da investigação, Flávio Dino, e corre sob sigilo. O STF decidirá agora se aceita a denúncia e se ele vira réu. Ou seja, trata-se do pedido de abertura de processo penal que, se iniciado, poderá levar à condenação ou não dos envolvidos.

A PGR aponta que Juscelino destinou verbas via emendas parlamentares a obras em Vitorino Freire, cidade no Maranhão governada por uma irmã do então deputado, e recebeu propina pela execução.

O ministro alega que é inocente. "Como deputado federal, no mandato anterior, Juscelino Filho limitou-se a indicar emendas parlamentares para custear a realização de obras em benefício da população. Os processos de licitação, execução e fiscalização dessas obras são de competência exclusiva do Poder Executivo, não sendo responsabilidade do parlamentar que indicou os recursos", afirmou a defesa do ministro, por meio de nota.

Quem é Pedro Lucas

Pedro Lucas Fernandes, de 45 anos, é formado em administração e entrou para a política em 2012, quando foi eleito vereador de São Luís. Em 2018, se elegeu pela primeira vez como deputado federal pelo Maranhão.

Ele faz parte da ala mais governista do União Brasil e foi aliado de Flávio Dino, quando este foi governador do Maranhão.

