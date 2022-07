Pedro lamenta chances perdidas do Flamengo e acredita na classificação: ‘Podemos sair vencedores’ Rubro-Negro empata com o Furacão, na Copa do Brasil, em partida com inúmeras oportunidades claras de gol desperdiçadas







Depois do empate do Flamengo com o Athletico-PR por 0 a 0, nesta quarta, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Pedro lamentou as inúmeras oportunidades que o Rubro-Negro perdeu. Ao todo foram 23 finalizações contra apenas quatro do Furacão. Contudo, o atacante acredita na classificação fora de casa.

– Ser mais eficaz na partida. Tivemos as melhores chances, mas não conseguimos colocar a bola para dentro do gol. O segundo jogo, na casa deles, vai ser bem difícil, mas podemos sair vencedores – disse Pedro, que, em seguida, comentou o motivo das reclamações com o árbitro ao final da partida.

– O juiz não deu mais nada de acréscimos. O jogo ficou parado por muito tempo e não deu mais nada. Mas não temos o que lamentar, temos que esfriar a cabeça para o próximo jogo.

No sábado, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Atlético-GO, no Maracanã, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão.

