Pedro II com inscrições para educação de jovens e adultos

O Colégio Pedro II deu início a seleção de novos alunos para o ano letivo 2020 na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Serão oferecidas mais de 400 vagas para quem tem 18 anos de idade ou mais e que concluíram o Ensino Fundamental e queiram cursar o Ensino Médio integrado a uma formação profissional. As inscrições são gratuitas.

As oportunidades são para cursos de Técnico em Administração e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, ambos com duração de três anos, e para o Ensino Médio integrado à qualificação em Assistente Administrativo, com duração de dois anos. Os cursos são gratuitos e as aulas no turno da noite nos campi Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo II, Realengo II, e Tijuca II.

As inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro, pela internet, no site da instituição (http://dhui.cp2.g12.br), não há taxa. O candidato deve optar por apenas um curso em apenas um campus. Candidatos sem acesso à internet podem se inscrever nos Postos de Atendimento instalados no CPII que funcionam nesta quinta, dia 14, até as 20h, e entre os dias 18 e 22, das 10 às 16 horas, com exceção do dia 20 em que não haverá atendimento devido ao feriado.

SELEÇÃO EM DUAS ETAPAS

A seleção dos candidatos acontecerá em duas etapas: Confirmação Presencial e Sorteio Público. Na etapa de confirmação presencial, o candidato deverá se apresentar no endereço do campus para o qual se inscreveu, na data e horário informados no Cartão de Confirmação de Inscrição para preenchimento do Questionário de Avaliação Socioeconômica e Vocacional e do Formulário de Expressão Motivacional. O candidato que não cumprir essa etapa será excluído do processo seletivo.