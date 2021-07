Pedro Geromel expõe frustração após nova derrota do Grêmio: ‘Bem decepcionado’

Em seis jogos disputados, o Grêmio ainda não conseguiu vencer e para piorar amarga a última posição do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos. Após o revés desta quarta-feira para o Juventude, por 2 a 0, em Caxias do Sul, o zagueiro e capitão Pedro Geromel desabafou.

Geromel é quem tem tomado a frente da situação para falar com a imprensa. Apesar do discurso de que o grupo sabe da responsabilidade de tirar o time desta situação, ele não escondeu sua decepção com os resultados.

“Estou bem decepcionado com a nossa campanha. Não é nada do que a gente espera. A gente sabe da responsabilidade de vestir uma grande camisa como essa. E não é a posição que a gente quer. Agora tem que trabalhar e não falar para sair desta situação”, disse o jogador na saída do gramado.

Em seis jogos, o Grêmio acumula apenas dois empates e quatro derrotas. Tem dois jogos a menos que alguns adversários, o que não é desculpa para o time ainda não ter conseguido uma vitória sequer na competição.

Fato é que o técnico Tiago Nunes já está pressionado nos bastidores, principalmente pelo fato de o Grêmio vir perdendo pontos para times que apenas almejam a permanência na Série

A – foi assim com Sport (1 a 0) e Fortaleza (0 a 0).

Na lanterna com apenas dois pontos, o Grêmio voltará a campo no domingo para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre (RS).

Veja também