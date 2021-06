Pedro Geromel destaca a luta e promete tirar o Grêmio da lanterna do Brasileirão

O empate sem gols com o Fortaleza na Arena do Grêmio neste domingo à noite manteve o Grêmio na lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas dois pontos somados e na lanterna, o time gaúcho ainda não venceu na competição com cinco jogos disputados tem dois a menos que os demais.

A situação começa preocupar, mas o experiente zagueiro Pedro Geromel pede calma e promete tirar o time das últimas posições. Ele lembrou que o Grêmio jogou desde os 13 minutos do segundo tempo com um jogador a menos Kannemann foi expulso ao cometer pênalti defendido depois por Gabriel Chapecó.

“A partida foi de muita intensidade com as duas equipes buscando o ataque e a vitória. Tivemos um jogador a menos no segundo tempo e todo time competiu a partida inteira. Esse é o espírito do Grêmio e é assim que vamos sair desta situação. A posição na tabela nos incomoda e vamos trabalhar para sair o mais rápido dessa posição”, promete.

Geromel também lembrou que o Grêmio teve a chance de vencer o jogo, mas desperdiçou pênalti com Diego Souza. “Vamos continuar trabalhando”.

O atacante Douglas Costa fez sua primeira partida como titular pelo Grêmio. Antes entrou no decorrer dos jogos contra o Sport e Santos. Douglas Costa entrou em duas partidas desde que retornou ao Grêmio. Sport e Santos. No final do primeiro tempo, ele afirmou que ainda precisa ganhar ritmo de jogo. “É bom estrear como titular, para ganhar minutos em campo para chegar próximo daquele Douglas Costa que todo mundo quer ver”.

