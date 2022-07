‘Pedro está se recolocando na briga pela Copa do Mundo’, opina Rizek Atacante vive grande fase e marcou sete gols nos últimos sete jogos pelo Flamengo







O Flamengo vai batendo o Juventude por 3 a 0 no primeiro tempo, no Mané Garrincha. Dos três gols do Rubro-Negro, dois foram marcados por Pedro. Para o jornalista André Rizek, o atacante está se colocando novamente na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

– Parecia impossível… Mas Pedro está conseguindo se recolocar na briga pela Copa – escreveu o apresentador do SporTV nas redes sociais. Na transmissão da partida pelo Premiere, a comentarista Renata Mendonça também fez elogios ao atacante do Flamengo.

– Um jogador com as características do Pedro ainda não tem na Seleção. É um centroavante bastante completo, que sai da área, cria oportunidades, que ganha muitas disputas. Se estiver em boa fase até a Copa do Mundo, tenho certeza que o Tite vai estar observando – comentou.

Nos últimos sete jogos, Pedro balançou as redes sete vezes e deu cinco assistências. Pedro teve início de ano complicado, com poucas oportunidades em campo e baixo aproveitamento. No entanto, após chegada de Dorival Junior, o atleta ganhou espaço e retomou bom futebol.

