Pedro diz que ‘jogou no sacrifício’ e valoriza empate do Flamengo em Curitiba

Dúvida até horas antes do confronto, Pedro entrou no segundo tempo e fez o gol de empate do Flamengo na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante falou sobre o resultado após o apito final.

“A gente queria sair com a vitória, mas enfrentamos um time muito qualificado e também num campo diferente. Ainda assim fizemos um jogo de igual para igual”, disse Pedro na saída do gramado, após garantir um importante 2 a 2 com gol decisivo aos 54 minutos do segundo tempo.

O artilheiro Pedro sofreu forte pancada no joelho diante do Juventude e foi desfalque no último final de semana, no empate sem gols contra o Cuiabá, no Rio. O jogador comentou que entrou em campo no sacrifício na Arena da Baixada.

“Consegui vir para o jogo. Foi uma pancada muito forte que eu tomei no joelho. Ainda tem uma dorzinha, vim no sacrifício, o Flamengo pede isso. E graças a Deus pude contribuir com o gol e o mais importante é ter conquistado um bom resultado para decidir na nossa casa”, completou.

Pedro, inclusive, entrou em campo no lugar de Gabriel Barbosa, que deixou o campo lesionado e aumentou o jejum de gols para sete partidas na temporada. Fato é que o empate por 2 a 2 deixou o Flamengo em melhores condições de avançar à final da Copa do Brasil. O time carioca precisa de uma simples vitória para avançar, enquanto que nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

