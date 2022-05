Pedro comenta desejo de ir à Copa e ‘momento delicado’ no Flamengo Atacante afirma que pensa em ser convocado pela Seleção Brasileira e relembra que estava mal mentalmente pela falta de oportunidades no time

Após o gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Sporting Cristal, por 2 a 1, o terceiro em três jogos consecutivos, o atacante Pedro retomou a confiança em estar na Copa do Mundo do Qatar. O jogador foi taxativo ao afirmar que sonha com a convocação.





– Com certeza (Seleção Brasileira), eu trabalho para isso. Sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar, com muito trabalho e treinamento. Eu trabalho para isso e agradeço a Deus por isso. O Mister está me ajudando bastante e tenho buscado isso. Meu objetivo é esse e fazendo bem o meu papel no Flamengo, as chances vão aumentando e é isso que eu estou buscando.

Pensar em Seleção Brasileira demonstra que Pedro voltou a ser feliz no Flamengo, já que recentemente o atacante demonstrava insatisfação por não receber muitas oportunidades. O jogador explicou que aquela fase faz parte do passado e destacou a importância do técnico Paulo Sousa neste processo.

– Fico feliz quando o professor Tite fala de mim nas entrevistas. Eu passei por um momento delicado em que mentalmente eu não estava tão bem, mas eu pude parar e analisar, para voltar a ser o que eu era antes, sempre feliz. A conversa com o Mister também ajudou muito e eu vi a evolução já nos treinos.

Pedro foi titular nos últimos dois jogos, ao lado de Gabi, que vem jogando mais recuado para que o centroavante seja a referência no comando do ataque. O jogador afirmou que ambos estão se entendendo bem e faz lobby para que o esquema seja mantido.

– Eu e Gabi nos entendemos bem. Temos buscado um ao outro nos jogos. Ele já me deu assistência e no outro jogo serviu o Matheusinnho. Isso vem dando certo. Estamos nos entendendo muito bem.

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo agora aguarda o sorteio, que acontece na sexta-feira, para saber o seu adversário. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encara o Fluminense, em revanche da decisão do Campeonato Carioca. O atacante Pedro revelou a expectativa para o clássico e pregou respeito ao rival.

– Se trata de clássico e todo clássico é difícil, independentemente do momento do adversário. Nosso foco é sempre ganhar, mas sempre com respeito. É entrar para vencer, com sabedoria, firme, para conquistar a vitória e subir na tabela do Brasileirão – finalizou o atacante.

