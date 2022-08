Pedro Cardoso acusa Netflix de roubo de série: ‘É um crime’

Da Redação 10/08/2022 - 7:54 Compartilhe

Na segunda-feira (8), Pedro Cardoso, de 59 anos, desabafou sobre sua indignação em relação à série “Área de Serviço”, que criou com a esposa, Graziella Moretto.

Segundo o ator, os produtores da WarnerMedia “assassinaram” a produção que desenvolveu para a HBO Max.”Graziella e eu nos tornamos empregados do trabalho que nós tínhamos feito. Já não é isso um roubo?”, começou o artista no vídeo postado no Instagram.

“É um crime que esse projeto tenha sido destruído. Um crime contra Graziella e contra mim, mas também um crime contra o interesse público”, acrescentou o artista. Com o caso, o ator sugeriu que talvez antecipe sua aposentadoria.