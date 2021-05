Pedro Bial e Maria Prata celebram sete anos de relacionamento: ‘Amor e mais amor’

Pedro Bial e Maria Prata estão comemorando sete anos de relacionamento. A apresentadora se declarou para o jornalista em post nas redes sociais. “7 anos! Com amor e mais amor, meu amor”, escreveu.

Pedro e Maria são pais de Laura, de3 anos, e Dora, de 1. Em entrevista ao jornal O Globo e 2019, onde posou com o marido, a apresentadora contou que os dois falaram sobre filhos já no primeiro encontro. “Inicialmente, em tom de brincadeira, mas como o relacionamento evoluiu rapidamente, a conversa ficou séria. A ideia era ter uma só”, disse.

Bial, também é pai de Ana, 33, do casamento com a jornalista Renée Castelo Branco, Theo, 22, do relacionamento com Giulia Gam, e José, de 17, que teve com a diretora editorial Isabel Diegues.

