IstoÉ Cultura: contos de Almodóvar, peça com Caio Blat e Herson Capri, e exposição sobre o ‘Chaves’; confira nove dicas da semana

Carlos Carvalhoi Carlos Carvalho https://istoe.com.br/autor/carlos-carvalho/ 02/08/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 2, IstoÉ Cultura separou uma seleção com nove dicas culturais para você começar agosto se programando para aproveitar seus momentos de lazer. Para quem busca uma boa leitura, o cineasta Pedro Almodóvar acaba de lançar um livro de contos que dialogam tanto com sua vida pessoal quanto com sua obra cinematográfica.

Se a sua praia é mais poesia do que a prosa, ou está naquela fase da vida em que começa a dar mais valor às coisas pequenas e mundanas, não pode deixar de perder o relançamento de “Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo”, do poeta pantaneiro Manoel de Barros, um dos mais celebrados da nossa literatura.

Para você, vestibulando, ou apenas interessado em outras maneiras de apreciar a literatura, esteja atento ao serviço de audiolivros da Amazon, o Audible, que tem lançado gratuitamente algumas das obras exigidas por alguns dos principais vestibulares do país, e pode te fazer ganhar tempo em meio à correria dos estudos.

Quem quiser sair de casa, pode aproveitar o fim de semana para acompanhar os últimos dias da exposição sobre o seriado “Chaves”, no MIS Experience, em São Paulo, ou ir ao teatro ver Herson Capri e Caio Blat fazendo pai e filho em meio a taças de vinho, ou outro Caio, o Fernando Abreu, adaptado em monólogo, além da mostra de cinema Ecofalante, com filmes que tratam sobre questões ambientais.

Saiba mais detalhes sobre tudo isso, y otras cositas más, abaixo nas dicas dessa semana!

ISTOÉ CULTURA

Literatura

Sonhos e reflexões de Pedro Almodóvar

Acaba de sair no Brasil, pela Companhia das Letras, a coletânea de contos “O Último Sonho”, do cineasta Pedro Almodóvar. Ao longo de mais de 50 anos, o diretor espanhol acumulou inúmeros textos que acabaram “perdidos” em seu arquivo, e que foram encontrados por sua assistente, que lhe sugeriu relê-los.

Ao reencontrar com seu passado de diversas épocas, Almodóvar se viu obrigado a reuni-los neste livro, contradizendo a si mesmo, que sempre se recusou a escrever sua autobiografia. “O Último Sonho” é o mais próximo disso que o próprio cineasta chegou a fazer, segundo suas próprias palavras no texto que introduz a obra.

Em 12 contos, sendo um deles o que dá título ao livro, Almodóvar fala sobre sua infância, a morte da mãe, a educação religiosa que recebeu, as loucuras vividas em Madrid entre o fim da década de 1970 e 1990, entre outros temas. E por vezes, vários de seus escritos ao longo dessas décadas dialogaram com sua obra cinematográfica, que poderia ter começado ainda mais cedo, ele revela, se tivesse dinheiro para filmar os textos “Joana, a bela demente” ou “A cerimônia do espelho”, presentes nesta coletânea.

“O Último Sonho”, de Pedro Almodóvar

Tradução: Miguel Del Castillo

Companhia das Letras

192 págs.

R$ 74,90

*

A beleza nas pequenas coisas

Volta às livrarias em nova edição pela Alfaguara o livro “Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo”, lançado pelo poeta mato-grossense Manoel de Barros (1916–2014) em 2001. Considerado um dos grandes mestres da poesia nacional, o autor se consagrou principalmente por encontrar a beleza nas pequenas coisas da vida, especialmente na natureza do Pantanal.

É na imensidão quase microscópica da natureza que Manoel de Barros busca inspiração para seus versos simples, mas cheios de significados. É quase possível ouvir o barulho do rio ou de passarinhos cantando em uma manhã de sol ao se deparar com suas palavras. Fazia algum tempo que me via afastado desse tipo de poesia, mas confesso que (re)ler alguns de seus poemas me deixou com vontade de botar os pés na grama e sentir o frescor da água corrente de um riacho.

Essa edição ainda traz uma cronologia da vida do autor, fotos e documentos de seu acervo, uma extensa bibliografia sobre o autor, e prefácio escrito pela jornalista e escritora Socorro Acioli.

“Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo”, de Manoel de Barros

Alfaguara

112 págs.

R$ 79,90

*

Tragédia da vida privada

O cronista gastronômico Júlio Bernardo, conhecido como JB, lança neste sábado, 3, em São Paulo, seu sexto livro: “O Gordão Pelado do Outro Lado da Rua”. Dono de um humor ácido e de uma rabugice admirável, JB conquistou seu público pelo excesso de sinceridade em suas opiniões.

Sem papas na língua, o paulistano da Lapa nunca foi de fazer concessões em seus textos, atirando críticas mordazes a chefs e restaurantes ditos respeitáveis, e defendendo como se a um irmão mais novo pés-sujos onde pudesse encontrar um bom drinque ou quitute.

Em “O Gordão Pelado do Outro Lado da Rua”, JB apresenta mais de 60 textos curtos em que relata suas experiências por diversos estabelecimentos, e explora, às vezes com a elegância de um elefante em uma loja de cristais, um dos espaços mais incomuns e pouco notados pelo público, os banheiros.

Diferentemente dos insossos “influencers gastronômicos” de TikTok e Instagram, a prosa de JB tem sabor (às vezes amargo), textura (às vezes viscosa) e cheiro (às vezes putrefato). É difícil sair incólume de algum texto seu. Não raro, a experiência é quase traumatizante. É como um salgado velho e gorduroso que deixa transparente de óleo o guardanapo de péssima qualidade utilizado para segurá-lo. Pode te dar azia? Com certeza. Mas após uma visita ao banheiro, fica a lembrança daquele sabor único que te fará repetir a experiência de novo e de novo.

“O Gordão Pelado do Outro Lado da Rua”, de Júlio Bernardo

Realejo

214 págs.

R$ 69,90 (simples) e R$ 189,90 (especial capa dura)

Livraria Simples. Rua Rocha, 259, Bela Vista, São Paulo. Sábado, 3 de agosto, às 17h. Grátis.

*

Audiolivros grátis para vestibulandos

O serviço de audiolivros da Amazon, a Audible, vai disponibilizar gratuitamente, até 31 de dezembro deste ano, diversas obras obrigatórias para os principais vestibulares do país e para o Enem. A cada dois meses, três novos títulos serão disponibilizados na plataforma, sendo pelo menos um de autoria feminina e um narrado por um artista brasileiro.

Os três primeiros livros já estão disponíveis: “A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida; “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis; e “O Seminarista”, de Bernardo Guimarães, narrado pelo ator, escritor e ativista indigenista Daniel Munduruku.

Os próximos lançamentos serão nos meses de setembro e novembro, e também ficarão disponíveis gratuitamente até o fim do ano no site e no aplicativo Audible, que não necessitam de cadastro para serem acessados.

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida

Narração: Fernanda Moraes

Duração: 9h17m

“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis

Narração: Ronnie de Campos Mello

Duração: 8h06m

“O Seminarista”, de Bernardo Guimarães

Narração: Daniel Munduruku

Duração: 4h59m

Teatro

Um brinde à vida

Herson Capri e Caio Blat interpretam pai e filho em “Memórias do Vinho (Per Bacco)”, espetáculo escrito por Jandira Martini em colaboração com Maurício Guilherme que estreia neste sábado, 3, no Teatro Vivo, em São Paulo. Com direção de Elias Andreato, a peça retrata o reencontro desses dois personagens afastados há muitos anos.

É na rica adega do pai que o filho vai em busca de uma maneira de sair de sua ruína financeira, mas entre goles, taças e garrafas, um diário secreto com a história de origem de cada uma daquelas bebidas — e daquele homem — pode mudar para a sempre a vida dos dois. Em meio à degustação de todas aquelas bebidas, pai e filho provam dos sabores e dissabores da vida em um tenso acerto de contas.

Memórias do Vinho. Texto: Jandira Martini e Maurício Guilherme. Direção: Elias Andreato. Elenco: Herson Capri e Caio Blat. Duração: 70 min. Classificação: 12 anos.

Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi, São Paulo. De 3 de agosto a 15 de setembro, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 150. sympla.com.br

*

Monólogo inspirado na obra de Caio Fernando Abreu

Resultado de mais de três anos de pesquisa sobre o universo de Caio Fernando Abreu (1948—1996), estreia na próxima quinta, 8, em São Paulo, o espetáculo “Entre Borboletas”, dirigido por Dan Rosseto, e interpretado pelo ator Franz Granja.

O texto retrata a relação entre dois homens que se amam: Caio, em homenagem ao próprio autor gaúcho, e André, que começa a ter delírios ao ver borboletas nascendo entre seus cabelos. Os dois se veem confrontados com situações que desafiam sua sanidade mental e sua capacidade de lidar com as diferenças.

A peça propõe reflexões sobre questões profundas da existência humana, e convida o espectador a mergulhar em suas próprias angústias e questionamentos sobre a realidade, mostrando como a sanidade pode ser algo relativo e subjetivo.

Entre Borboletas. Texto: Caio Fernando Abreu. Direção: Dan Rosseto. Elenco: Franz Granja. Duração: 50 min. Classificação: 14 anos.

Teatro Garagem. R. Silveira Rodrigues, 331, Siciliano, São Paulo. Datas: 8, 15, 22 e 30 de agosto, às 20h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (mesa). sympla.com.br

*

Medo e delírio em Hollywood

Reestreia neste sábado, 3, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, o espetáculo “The Money Shot”, do dramaturgo estadunidense Neil LaBute, que ganhou montagem por aqui pelas mãos do diretor Eric Lenate. A peça explora o humor ácido para criar uma reflexão sobre ambição, arte, status e sexo na indústria do entretenimento norte-americana.

“The Money Shot” narra o drama de Karen e Steve, estrelas do cinema que não conseguem mais emplacar um grande sucesso nas telonas. Desesperados para parar de despencar na cadeia alimentar de Hollywood, eles apostam todas as suas cartas em um famoso diretor europeu que pode mudar tudo com seu próximo filme.

The Money Shot. Texto: Neil LaBute. Tradução: Jorge Minicelli. Direção: Eric Lenate. Elenco: Lavínia Pannunzio, Michelle Boesche, Jocasta Germano e Fernando Billi. Duração: 90 min. Classificação: 16 anos.

Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo. De 3 de agosto a 8 de setembro. Sábados e domingos, às 18h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). sympla.com.br

Cinema

Questões ambientais nas telonas

Começou nesta quinta, 1, e vai até o dia 14 de agosto, em São Paulo, a 13ª Mostra Ecofalante de Cinema, que discute questões socioambientais urgentes da atualidade. No total, o evento exibirá 122 filmes de 24 países em 21 salas de cinema da capital paulista. E o melhor de tudo: é grátis.

Neste ano, a programação tem como novidade a criação de uma mostra competitiva intitulada Competição Territórios e Memória, dedicada exclusivamente a produções brasileiras, dando espaço para o crescimento no país de obras audiovisuais de caráter socioambiental. Permite ainda a discussão de questões referentes aos diferentes territórios do Brasil – sejam eles geográficos ou simbólicos – e de sua memória.

Entre os filmes de maior destaque na programação está “O Fogo Interior: Um Réquiem para Katia e Maurice Krafft”, do cineasta alemão Werner Herzog. O documentário apresenta imagens deslumbrantes de erupções vulcânicas ao mesmo tempo em que comenta a história do casal de vulcanólogos Katia e Maurice Krafft, que dedicaram suas vidas a estudar esses fenômenos da natureza, e que dividiram com os vulcões o amor que sentiam um pelo outro. Para consultar a programação completa e os locais onde os filmes serão exibidos, acesse: ecofalante.org.br/programacao

Exposições

Última chance

Este final de semana é o último em que a mostra “Chaves: A Exposição” fica em cartaz no MIS Experience, em São Paulo. Até domingo, 4, quem estiver na capital paulista pode conferir a celebração dos 40 anos de um dos seriados de maior sucesso na TV brasileira.

Além de transportar os visitantes para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição – inédita no mundo – reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.

A vida e obra de seu criador, Roberto Gómez Bolaños (1929—2014), conhecido como Chespirito, também está presente. Já os cenários foram detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. O público poderá “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, na casa do Seu Madruga, no segundo pátio da Vila e até mesmo conhecer alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a sala da Bruxa do 71, entre outros cenários famosos da série.

Chaves: A Exposição. MIS Experience, rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca, São Paulo. Duração: aproximadamente 60 min. Até dia 4 de agosto. Sexta, das 10h às 19h, sábado das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h. Ingressos: de R$ 15 a R$ 40. expochaves.com.br