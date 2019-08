Pedrinho treina no Corinthians e aumenta chances de jogar na Copa Sul-Americana

O meia Pedrinho tem boas possibilidades de enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de tratamento intensivo nos últimos dias com médicos e fisioterapeutas, o jogador do Corinthians treinou nesta terça-feira e não sentiu as dores no quadril que impediram a sua participação no empate contra o Avaí, em Florianópolis, no final de semana.

Pedrinho participou de uma atividade com outros jogadores que não foram titulares em Santa Catarina, como Danilo Avelar, Júnior Urso, Gabriel, Clayson, Mateus Vital e Vagner Love. O jogador trabalhou com bola sem restrição nos movimentos e parece ter superado as dores que o acompanhavam desde a vitória sobre o Botafogo. Por isso, aumentou o otimismo pela escalação do jogador de 21 anos. Oficialmente, a situação está indefinida.

O técnico Fábio Carille fechou a primeira hora de treinamento nesta manhã, liberando a imprensa para acompanhar as últimas atividades do dia. O treinador montou a equipe que jogará nesta quinta-feira, mas não se sabe se Pedrinho chegou a participar desta parte do treino. Em outro campo, outros jogadores do elenco cobravam pênaltis pelo segundo dia consecutivo.

Ainda haverá mais um treino nesta quarta-feira, antes da viagem ao Rio de Janeiro, mas com portões fechados. O provável time titular terá Cássio; Fagner, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Gabriel, Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital (Sornoza) e Clayson; Vagner Love.

A recuperação do meia se tornou o assunto mais importante da semana, pois Pedrinho é um dos destaques do Corinthians após a disputa da Copa América. Na partida diante do Botafogo, ele participou dos lances dos dois gols. Diante do Fluminense, teve atuação discreta que, segundo ele, foi causada pelas limitações impostas pela dor. Em 2019, o jogador entrou em campo 41 vezes, marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências. Ele já tem um gol marcado inclusive na Sul-Americana.

Após o empate por 0 a 0 diante do Fluminense, o Corinthians se classifica à semifinal da Sul-Americana com uma igualdade com gols no Maracanã. Se passar, vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Independiente, da Argentina.

