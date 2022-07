Pedrinho e Pavón são regularizados e podem estrear pelo Atlético-MG contra o Cuiabá Atacantes são dois dos quatro reforços do time mineiro na janela de transferências

O Atlético-MG já tem dois reforços garantidos para a partida contra o Cuiabá na próxima quinta-feira (21). Pavón e Pedrinho foram registrados no BID, e poderão defender a camisa do Galo em jogos oficiais.

Ambos os jogadores foram contratados pelo time na janela de transferências do meio de temporada. Pedrinho chega por empréstimo de um ano do Shakhtar Donetsk, enquanto que Pavón assinou até o final de 2026 com o time mineiro.

Com a publicação dos dois atacantes no BID, o Atlético-MG fica na expectativa da regularização dos seus outros reforços. Jemerson e Alan Kardec também deverão estar regulares até o dia da partida contra o Cuiabá.

Apesar de estar regularizado para as competições nacionais, Pavón não deverá reforçar o Atlético-MG em jogos da Libertadores. O atacante terá de cumprir uma suspensão de seis jogos por confusão nas oitavas de final da Libertadores de 2021. Os advogados de Pavón e do Atlético-MG tentam a extinção da punição.

Com a regularização dos reforços, e retornos do Departamento Médico do clube, o técnico Turco Mohamed deverá ter força total do elenco atleticano a partir da partida contra o Cuiabá.

