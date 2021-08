Pedretti é campeã em SP e disputa torneios em Cancún, no México Brasileira disputa série de seis eventos profissionais no Cancún Tennis Complex

Com um jogo consistente e agressivo, Thaisa Pedretti completou sua passagem perfeita pelo Circuito Feminino Future de Tênis e conquistou também a segunda etapa do tradicional evento do calendário, desta vez disputado nas quadras de saibro do Clube Hípico de Santo Amaro.

Na decisão deste domingo, Pedretti dominou amplamente o primeiro set mas depois precisou trabalhar muito para superar a também paulista Ana Candiotto, com as parciais de 6/0 e 6/4. No sábado, Thaisa havia conquistado também a chave de duplas e assim termina o Circuito com aproveitamento perfeito.

“Jogar estes dois torneios do Circuito teve importância muito grande para mim e nem tanto pelas vitórias, mas por voltar às quadras e competir com total saúde, depois de tantos problemas que passei”, afirmou a campeã, referindo-se aos vários meses em que sofreu com a covid-19 e suas sequelas ao longo de 2020 e começo deste ano.

“Tenho de agradecer muito a todos que me ajudaram nesta retomada, principalmente minha família e minha equipe, e dedicar este título a meu pai neste domingo, ele que me colocou no tênis. Foi também muito especial ter hoje o Gonçalo na torcida, meu primeiro treinador. Gratição é a palavra que define este momento”.

Atual número 480 do ranking internacional, Pedretti se prepara agora o retorno aos torneios profissionais onde jogará em setembro série de seis torneios no Cancún Tennis Complex, em Cancún, no México. “O Circuito me ajudou muito, evolui a cada jogo e recuperei o ritmo de competição. Viajo em setembro para Cancún onde ficarei seis semanas e disputarei três torneios de US$ 25 mil e outros três de US$ 15 mil”.

Tradicional evento do calendário, o Circuito Feminino Future reuniu nesta temporada apenas jogadoras nacionais como forma de incentivo às tenistas que ainda não puderam retomar atividades normais devido à pandemia do coronavírus.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também