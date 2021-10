Pedreiro que concretou jovem em parede diz que usava calcinhas encontradas pela polícia

De acordo com a Polícia Civil de São Vicente, no litoral de São Paulo, o pedreiro que confessou ter matado e concretado uma jovem de 25 anos revelou que usava calcinhas encontradas no local do assassinato. A informação foi divulgada pelo portal g1.

O pedreiro tem 56 anos e é um dos suspeitos do caso. Um autônomo de 35 também está sendo investigado. Ambos devem responder por femincídio e ocultação de cadáver de Joice Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos.

“Segundo o pedreiro, as calcinhas eram porque ele gostava de usar”, contou o delegado, revelando uma parte do depoimento do pedreiro.

A Polícia estranhou as calcinhas encontradas e até mostrou para o marido da vítima, que não reconheceu os objetos.

Joice ficou desaparecida por 8 dias. Depois a Polícia descobriu que ela tinha passado por um local onde esse pedreiro fazia uma obra. Ele confessou ter matado ela por estrangulamento e ocultado o cadáver no vão de uma escada, jogando concreto por cima.

