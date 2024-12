Pedra gigante despenca sobre carro em estrada e mata três no Peru

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 11:11 Para compartilhar:

Uma pedra gigante caiu sobre uma caminhonete durante um deslizamento de terra na Rodovia Central, na província de Huarochirí, no Peru, na segunda-feira, 2. O acidente deixou três mortos, apenas o motorista do veículo sobreviveu.

De acordo com a Polícia Nacional, o local do acidente é um dos mais perigosos da região devido aos deslizamentos de terra em época de chuva.

🇵🇪 | En Perú se reportaron tres personas muertas el lunes luego de la caída de una roca sobre una camioneta que se trasladaban por la Carretera Central, sector de Cacray, provincia de Huarochirí. pic.twitter.com/CWMKRXFWAQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 3, 2024

Imagens divulgadas nas redes sociais flagraram o momento em que a pedra esmaga o carro que capota com a força do impacto. Uma van, que assim como a caminhonete, também estava parada no acostamento, não foi atingida.

A Polícia Nacional ainda está investigando o incidente.