Pedra do Sal, patrimônio da cultura africana, está interditada

Rio – A dois dias do Dia Nacional da Consciência Negra, a Pedra do Sal, um dos maiores patrimônios da cultura africana no Rio, segue interditada por ordem da Defesa Civil. Na última segunda-feira, pouco antes do temporal que assolou a cidade, rebocos de um prédio que fica ao lado do ponto turístico despencaram amassando bancos e deixando pedras de concreto espalhadas pelo local.

Residente do Largo da Prainha, Vladimir Victor, de 50 anos, conta que, apesar de parcialmente interditadas, continua usando as escadas da Pedra do Sal para chegar em casa. “Eu trabalho fora o dia inteiro e quando chego em casa, volto por aqui. Dá para subir pelo outro lado, mas é bem distante por lá”, destaca, enquanto fala da orientação para que os moradores evitem circular pelo local. “A Defesa Civil sugeriu, inclusive, que a gente cancelasse o samba, que acontece toda segunda e sexta-feira aqui”, diz.