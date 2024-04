Pedindo na Justiça a guarda do filho caçula, Fábio Jr. foi acusado de ser pai ausente; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/04/2024 - 11:44 Para compartilhar:

O cantor Fábio Jr. entrou na Justiça para brigar pela guarda de Záion, de 15 anos, seu filho com Mari Alexandre, com quem foi casado entre 2007 e 2010. A informação foi divulgada pela jornalista Fabíola Reipert, no “Balanço Geral”, da Record TV, na tarde de quinta-feira, 25.

“Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa…Ela disse que não pode falar, está impedida”, contou Fabíola, afirmando que Záion quer continuar morando com a mãe.

Ainda de acordo com Fabíola Reipert, a notícia pegou a loira de surpresa, visto que o cantor tem pouco contato com o filho caçula.

Após a notícia vazar na mídia, Záion fez uma declaração para Mari Alexandre usou as redes na rede social. “Com você desde sempre e para sempre”, escreveu o adolescente. “Filho, você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!”, respondeu a modelo.

Procurada pela IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa de Fábio Jr. disse que o cantor é bastante reservado em relação a sua vida pessoal e, especialmente neste caso, não vai se comentar sobre processos em tramites de Justiça.

Fábio Jr. foi acusado de ser pai ausente

Em julho de 2020, Mari Alexandre fez um post no Instagram fara desabafar sobre a ausência do cantor Fábio Jr. na vida do filho deles, Záion. No Stories, a atriz escreveu: “Na época que o paps podia visitar o filho em sua casa e ninguém colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos”.

A loira não especificou o motivo do afastamento de Fábio Jr.

Após a reclamação pública de Mari Alexandre, o cantor foi visitar seu filho. Para a coluna de Fábia Oliveira, na época, a assessoria de imprensa de Fábio Jr. esclareceu: “Fábio não está vendo nenhum dos filhos, a não ser o Fiuk, que mora com ele. Fábio está evitando por conta da pandemia. Ele é grupo de risco e esteve internado em março, não pode correr risco”. Além de Záion, Fábio Jr. também é pai de Cleo, Fiuk, Tainá Galvão e Krízia Galvão

