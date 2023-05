Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam após juros altos esfriarem a demanda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 10:17 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou na semana passada, à medida que o mercado de trabalho enfraquece gradualmente em meio a juros mais altos, que estão esfriando a demanda na economia.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 13.000 na semana encerrada em 29 de abril, para 242.000 em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 240.000 pedidos para a última semana.

As reivindicações têm ficado presas no limite superior de sua faixa de 194.000 a 247.000 este ano, refletindo um aumento nas demissões em massa à medida que os efeitos defasados e cumulativos da campanha de aumento de juros do Federal Reserve mais rápida desde a década de 1980 começam a ser sentidos além do mercado imobiliário e do setor de tecnologia. No entanto, o mercado de trabalho continua apertado.

Havia 1,6 vaga de emprego para cada desempregado em março, informou o governo na terça-feira, bem acima da faixa de 1,0 a 1,2 que os economistas dizem ser consistente com um mercado de trabalho que não gera muita inflação.

O Fed elevou sua taxa de juros em mais 25 pontos-base, para a faixa de 5,00% a 5,25%, na quarta-feira e sinalizou que pode interromper novos aumentos, embora tenha mantido um viés “hawkish” (agressivo contra a inflação).

O chair do Fed, Jerome Powell, disse em coletiva de imprensa que “o mercado de trabalho continua muito apertado”, mas observou que há “alguns sinais de que a oferta e a demanda no mercado de trabalho estão voltando a um equilíbrio melhor”.

O relatório de auxílio-desemprego não tem relação com o relatório de emprego do governo para abril, que será divulgado na sexta-feira, pois fica fora do período da pesquisa.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, os dados devem mostrar a criação de 180.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 236.000 em março. A taxa de desemprego deve ter subido para 3,6%, de 3,5% em março.

Um relatório separado da empresa de recolocação global Challenger, Gray & Christmas mostrou nesta quinta-feira que os empregadores dos Estados Unidos anunciaram 66.995 cortes de empregos em abril, uma queda de 25% em relação a março. As demissões, no entanto, saltaram 176% em relação a abril do ano passado.

(Por Lucia Mutikani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias