Pedidos de seguro-desemprego nos EUA ultrapassam 6,6 milhões

NOVA YORK, 09 ABR (ANSA) – Mais de 6,61 milhões de norte-americanos entraram com pedidos de seguro-desemprego durante a última semana, informou o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nesta quinta-feira (09).

Apesar de ligeiramente menor do que o recorde registrado na semana anterior, quando 6,648 milhões entraram com a solicitação, o dado ficou acima do que esperavam os especialistas – algo em torno de 5,5 milhões. Somando as três últimas semanas, que já foram afetadas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na economia, foram quase 16,6 milhões de pedidos efetuados. Para efeito de comparação, entre 1º de janeiro e 14 de março, haviam sido solicitados 11,5 milhões. Os Estados Unidos são os mais afetados pela pandemia da Covid-19 em número de casos, com 432.554 confirmações – sem os dados contabilizados nesta quinta-feira ainda – e 14.829 mortes.

(ANSA)