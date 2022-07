Pedidos de hipotecas nos EUA caem 6,3% na semana, ao menor nível desde 2000

Os pedidos de hipoteca diminuíram 6,3% nos Estados Unidos na semana que terminou em 15 de julho de 2022, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (20) pela Pesquisa Semanal de Pedidos de Hipoteca da Associação dos Banqueiros Hipotecários (MBA, na sigla em inglês).







“Os pedidos de hipoteca caíram pela terceira semana consecutiva e atingiram o nível mais baixo desde 2000. Da mesma forma, com a maioria das taxas de hipoteca acima de dois pontos porcentuais comparada ao ano anterior, a demanda por refinanciamento continua a ceder, com o índice de refinanciamento do MBA também cedendo para uma baixa de 22 anos”, disse o vice-presidente associado de previsões econômicas e industriais da MBA, Joel Kan.

O Índice Composto de Mercado, MBA, uma medida do volume de pedidos de empréstimos hipotecários, caiu 6,3% em uma base ajustada sazonalmente em relação à semana anterior. Em uma base não ajustada, o índice aumentou 17% em comparação com a semana anterior.

Já o Índice de Refinanciamento de hipotecas diminuiu 4% em relação à semana anterior, e foi 80% menor do que na mesmo período comparativo. O Índice de Compras sazonalmente ajustado caiu 7% em relação à semana anterior. O Índice de Compras não ajustado aumentou 16% em comparação com a semana anterior e foi 19% menor do que na mesma semana do ano anterior.

“A atividade de compra diminuiu para empréstimos convencionais e governamentais, pois as perspectivas econômicas enfraquecidas, a inflação alta e os desafios persistentes de acessibilidade afetam a demanda do comprador. O declínio nos pedidos de compra recentes está alinhado com a atividade de construção de casas mais lenta, devido ao tráfego reduzido de compradores e à escassez contínua de materiais de construção e custos mais altos”, concluiu Joel Kan.