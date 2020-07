Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 99 mil na semana, a 1,314 milhão

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram queda de 99 mil na semana encerrada em 4 de julho, para 1,314 milhão, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 1,388 milhão de solicitações. Os pedidos da semana anterior foram revisados para cima, de 1,413 milhão para 1,427 milhão.

Já o número de pedidos continuados caiu 698 mil na semana encerrada em 27 de junho, a 18,062 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso. Os pedidos continuados da semana encerrada em 20 de junho foram revisados para baixo, de 19,29 milhões para 18,76 milhões.

