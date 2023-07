Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 7 mil na semana, a 221 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 10:48 Compartilhe

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 7 mil na semana encerrada no dia 22 de julho, a 221 mil, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam 235 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior não foi revisado e se manteve em 228 mil. Já o número de pedidos continuados teve queda de 59 mil na semana encerrada em 15 de julho, a 1,690 milhão, abaixo da projeção de 1,750 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

