Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta, PIB do 3º é revisado para cima

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/12/2022 - 11:12 Compartilhe





WASHINGTON (Reuters) – O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou menos do que o esperado na semana passada, apontando para um mercado de trabalho ainda apertado, enquanto a economia se recuperou no terceiro trimestre mais rapidamente do que o estimado antes.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 2.000, para 216.000 na semana encerrada em 17 de dezembro, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters projetavam 222.000 reivindicações para a última semana.

As reivindicações subiram e desceram nas últimas semanas, mas permanecem abaixo do limiar de 270.000 que, segundo economistas, levantaria uma bandeira vermelha para o mercado de trabalho. Uma série de demissões nos setores de tecnologia e habitação não teve impacto significativo no número de pedidos.





O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na semana passada que “parece que temos uma escassez estrutural de mão de obra”.

A resiliência do mercado de trabalho está mantendo o banco central dos EUA em sua agressiva campanha de aperto da política monetária, com o Fed projetando na semana passada pelo menos 75 pontos-base adicionais de aumento nos custos de empréstimos até o final de 2023.

O Fed aumentou sua taxa básica de juros em 425 pontos este ano, de quase zero para uma faixa de 4,25%-4,50%, a mais alta desde o final de 2007.

A força do mercado de trabalho está ajudando a sustentar a economia, gerando sólidos ganhos salariais, o que contribui para o aumento dos gastos dos consumidores. Um segundo relatório do Departamento de Comércio nesta quinta-feira confirmou a recuperação da economia no terceiro trimestre, após a contração no primeiro semestre do ano.

O Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 3,2% no último trimestre, disse o governo em sua terceira estimativa do PIB. Isso representa revisão para cima em relação ao ritmo de 2,9% relatado no mês passado. A economia havia contraído a uma taxa de 0,6% no segundo trimestre.

Apesar dos crescentes temores de recessão e da queda no mercado imobiliário, as estimativas de crescimento para o quarto trimestre chegam a 2,7%.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias