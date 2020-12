Pedido por torcida, Ravanelli almeja boa sequência no Brasileirão Emprestado até fevereiro de 2021, jogador busca o seu espaço e deseja se firmar no Furacão

Contratado em agosto por empréstimo de seis meses junto ao Akhmat Grozny, da Rússia, o meia Ravanelli busca cada vez mais o seu espaço no Athletico-PR. O jogador, de 22 anos, tem aproveitado as oportunidades recentes com o técnico Paulo Autuori e almeja uma sequência com mais minutos na reta final do Brasileirão.

– Venho trabalhando em busca do meu espaço, esperando minha oportunidade. Estou trabalhando firme e forte para conquistar uma chance no time nos próximos jogos – afirmou.

Ravanelli está emprestado até fevereiro de 2021 e o Athletico tem opção de compra. Nas redes sociais, os torcedores tem cobrado bastante a utilização do jogador que, na opinião dos fãs do Furacão, merece mais minutos em campo (confira abaixo).

Pq Ravanelli não tem chances ???? — Guilherme ⚫ ️ 28/45 (@GuiCap4) December 12, 2020

queria entender pq o ravanelli simplesmente não joga — (@mjommz_) December 12, 2020

O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo, dia 20, contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista. O Furacão é o 14º colocado com 28 pontos e busca encerrar a série de três derrotas consecutivas no campeonato.

