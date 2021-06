Pedido de socorro em guardanapo: Chefe poderá responder por oferecer droga a funcionária e assédio sexual

A Polícia Civil informou que o chefe da jovem que usou um guardanapo de lanche para pedir socorro e disse que estava sendo assediada por ele poderá responder pelos crimes de assédio sexual e oferecimento de droga sem objetivo de lucro. As informações são do G1.

Na última sexta-feira (28), um casal recebeu o bilhete da funcionária, de 19 anos, no guardanapo com o pedido de socorro junto com a comida por delivery e acionou a Guarda Municipal.

“Por favor, chame a polícia nesse endereço. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira. Por favor, não é brincadeira”, escreveu a jovem no pedido de socorro.

Após ser acionada, a polícia chegou no local e encontrou o suspeito e a vítima trabalhando. No estabelecimento, a jovem revelou que o chefe tentou pagar R$ 150 em troca de sexo, além de ter oferecido cocaína e vinho misturados.

O homem foi levado para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Apesar do registro, o dono do estabelecimento não foi detido.

Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos no caso já foram ouvidos. “As investigações prosseguirão em inquérito policial instaurado no intuito de obter outros elementos que possam ajudar no total esclarecimento do ocorrido. A Polícia Civil não mais se manifestará até a conclusão dos procedimentos, visando a resguardar o sigilo das investigações e completa elucidação dos fatos”, disse a corporação.

