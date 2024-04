Pedido de presentes, 12h de comemorações e ‘porre’; saiba como será a festa de aniversário de Ludmilla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/04/2024 - 10:32 Para compartilhar:

Ludmilla está comemorando 29 anos nesta quarta-feira, 24. No seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou mais detalhes da sua festa.

“Aqui só pensando que amanhã é o meu aniversário! Eu quero muito presente! Não vem com essa que ‘Ludmila já tem tudo’ e que não vai me dar presente. A festa é all black, vai de branco, mas não vai sem presente, entendeu?! Enfim, o negócio vai ser muito bom amanhã, hein! Nossa vou comemorar muito, porque eu tenho muitos motivos para comemorar”, disse no fim da tarde de terça-feira, 23.

A artista revelou para os fãs que as comemorações seguirão por 12 horas, dois turnos e uma pool party.

“Vai ter tipo dois períodos: de 22h às 5h da manhã e depois das 5h da manhã às 10h da manhã. A gente vai para a parte da piscina do salão. E dúvida cruel aqui: faz muito tempo que eu não tomo um porre e aí eu estou pensando em tomar uma um porre, que o PT [perda total] vai ser meu amanhã. Estou pensando, mas queria uma companhia. Bruna, vai tomar um porre comigo?”, perguntou a cantora à esposa. “Com certeza”, disse Brunna Gonçalves.