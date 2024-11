Pedido de desconto trava acordo entre ITA e Lufthansa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 5 NOV (ANSA) – Um pedido de desconto de última hora travou o envio à União Europeia do plano para efetivar a compra de 41% da companhia aérea italiana ITA Airways pelo grupo alemão Lufthansa.

Segundo fontes de Bruxelas, o documento foi assinado pelas duas empresas e pelas concorrentes EasyJet, Air France e IAG, que assumirão alguns slots de voos de ITA e Lufthansa para garantir o aval definitivo da Comissão Europeia, porém falta ainda a firma do Ministério da Economia e das Finanças da Itália.

“Não podemos dizer nada a não ser que estamos em contato com a Lufthansa e o Ministério da Economia italiano. O próximo passo é a análise do acordo concordado entre as duas partes”, disse um porta-voz do poder Executivo da UE.

De acordo com informações de bastidores, nas negociações para concluir o pagamento da segunda parcela pela aquisição da ITA, a Lufthansa teria pedido ao Ministério da Economia, controlador da companhia italiana, um desconto no preço devido a alguns investimentos feitos após o acordo de aquisição fechado em 2023.

O governo da Itália, no entanto, teria considerado a solicitação “inaceitável”, uma vez que todos os aportes realizados ao longo desse período teriam sido decididos em comum acordo e que a ITA melhorou sua situação econômica, aumentando seu valor de mercado.

Procurada pela ANSA, a Lufthansa disse apenas que “aderiu ao acordo de 2023” e “assinou o pacote de medidas corretivas necessárias dentro do prazo concordado”.

A empresa alemã comprará 41% da ITA, companhia nascida do espólio da falida Alitalia, por meio de um aumento de capital de 325 milhões de euros (R$ 2 bilhões), mas a previsão é de que o grupo assuma o restante das ações até 2033, com um investimento total de 829 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões).

Para garantir a aprovação da UE, ITA e Lufthansa concordaram em ceder entre 15 e 17 pares de slots (de 30 a 34 voos diários) em Milão-Linate para permitir que outra companhia possa se estabelecer de maneira estruturada no aeroporto, um dos principais da Itália.

As garantias apresentadas à UE também preveem a cessão de rotas entre a Itália e países como Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça, bem como de voos entre o Aeroporto de Roma-Fiumicino e a América do Norte. (ANSA).