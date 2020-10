Pedestre morre atingido por botijão de gás lançado pela janela em Copacabana

Uma pessoa que caminhava pela rua Aires Saldanha, em Copacabana (zona sul do Rio), na tarde desta segunda-feira (12), morreu ao ser atingida por um botijão de gás lançado pela janela de um apartamento. A pessoa que lançou o botijão foi detida.

Segundo a Polícia Militar, o episódio aconteceu por volta das 16h, quase na esquina das ruas Aires Saldanha e Djalma Ulrich. As duas ruas foram parcialmente interditadas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas os profissionais constataram que a vítima já estava morta.

O acusado de atirar o botijão pela janela é um homem, que foi levado para a 13º DP (Copacabana), onde prestou depoimento. Até as 18h15 não haviam sido esclarecidas as circunstâncias em que a pessoa lançou o objeto nem divulgadas as identidades dela e da vítima.

