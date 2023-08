Pedagoga e corretor de imóveis: saiba quem são os pais de Larissa Manoela

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre Silvana Taques e Gilberto Elias e te conta abaixo!

Quem são os pais de Larissa Manoela?

Silvana Taques Elias Santos, de 52 anos de idade, abriu mão de seu trabalho como pedagoga, no Paraná, para administrar a carreira de atriz da filha. Ela é casada desde 1995 com Gilberto Elias Santos, 56. Em 28 de dezembro de 2000 nasceu Larissa Manoela, única filha do casal.

Gilberto foi representante comercial de uma empresa de alimentos, além de ter atuado como corretor de imóveis.

Ambos os genitores de Larissa pararam de trabalhar assim que a carreira da artista começou a decolar.