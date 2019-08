Pedágio na BR-101 Norte aumenta nesta sexta-feira em todo o estado

Rio – A partir do primeiro minuto desta sexta-feira, os motoristas vão pagar mais caro no pedágio da BR-101 Norte. A tarifa vai aumentar em todos os pontos da estrada no estado. Para os carros de passeio passa de R$ 5,50 para R$ 5,80.

O reajuste anual foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a deliberação nº 813, de 13 de agosto de 2019, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Há praças de pedágio da concessionária da Autopista Fluminense, da Ponte Rio-Niterói à divisa com estado do Espírito Santo.Em Campos dos Goytacazes (km 40 e km 123), Casimiro de Abreu (km 193), Rio Bonito (km 252) e São Gonçalo (km 299).