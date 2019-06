Peculiaridades de um fotógrafo

O artista baiano Mário Cravo Neto (1947-2009) foi escultor e desenhista, mas ganhou fama na fotografia. A exposição “O Estranho e o Raro” aborda um aspecto desconhecido de sua obra. São 52 fotografias de esculturas, instalações e desenhos realizadas entre os final da década de 1960 em Nova York, onde morou, e o início da de 1980, na Salvador natal. A mostra se completa com uma escultura e retratos de pessoas desconhecidas, como o feito no seu estúdio em Salvador no ano de 1978 (acima). Anexo Millan, São Paulo, até 13/6.