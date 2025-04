Pecuarista morre após bater BMW em corrida de carros de luxo no interior de SP

O empresário do agronegócio Wilson Araujo Coelho, de 47 anos, morreu no sábado, 26, durante uma corrida amadora de carros de luxo em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Mais conhecido como Coelho Neto, o pecuarista pilotava uma BMW M3 Competition e chovia no momento do acidente.

O evento era o Driver Top Speed 2025, realizado na pista de pousos e decolagens da Embraer. Segundo informações da organização e do boletim de ocorrência, o participante atingiu dois veículos após a primeira volta – um Porsche 911 Turbo S e um Audi S3 -, que estavam no sentido oposto.

Os dois participantes tiveram ferimentos leves, de acordo com a organização. A pista estava molhada no momento do acidente. A corrida teria sido encerrada na sequência.

“Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos”, diz a nota dos organizadores. O evento afirma adotar “rígidos padrões de segurança”. “Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil”, completaram os organizadores.

Neto morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e pertencia a uma família influente na pecuária e na política. Era casado e tinha dois filhos.

O sepultamento está marcado para a tarde deste domingo, 27, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. Uma empresa do ramo automotivo próxima do empresário divulgou o vídeo abaixo, em que Neto aparece em corridas.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional de Araraquara, que irá investigar se houve homicídio culposo e lesão corporal culposa. “O local foi preservado e periciado”, completou a Secretaria da Segurança Pública em nota.

De acordo com o regulamento do evento, os pilotos que atingissem mais de 321,8 km/h ganhariam um certificado especial. Não foi divulgada a velocidade em que Coelho Neto estava.

O evento conta com provas de meia milha (804 metros), uma milha (1,6 km) e duas milhas (3,2 km). Os pilotos largam com os carros parados e, no fim, são registradas as velocidades máximas atingidas em cada distância. A pista tem 4,9 km de extensão.

Familiares, amigos e políticos prestam homenagem

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens. “Querido genro e filho”, descreveu a sogra do empresário, Lu Fontoura. “Seu legado de amor a Deus e sabedoria permanecerão para sempre”, completou.

Uma das filhas do empresário também se despediu com uma foto em que aparece criança com o pai, após uma competição de kart. “Obrigada por ter sido um pai excepcional. Eu te amo muito, meu eterno campeão”, disse Malu Coelho.

O amigo de longa data Nilson Junior chamou Neto de “uma lenda”. “Sempre gostou de velocidade, carro, moto, avião”, apontou.

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB-MS) também manifestou pesar. “Deixa um legado de trabalho, amizade e respeito na comunidade de Campo Grande (MS), onde sempre foi reconhecido pelo seu espírito empreendedor e pela dedicação à família e aos amigos”, descreveu.