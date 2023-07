Pecuarista e filho de 12 anos morrem após queda de avião em Rondônia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 19:19 Compartilhe

Duas pessoas morreram após a queda do avião bimotor na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. As vítimas são o pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho, de 12 anos. Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã deste domingo, 30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave decolou do aeroporto de Vilhena (RO) por volta de 17h50 deste sábado. Registros do site Flightaware indicam a perda de sinal cerca de 25 quilômetros após a decolagem, com apenas cinco minutos de viagem.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um Beechcraft Baron G58, fabricado em 2011. A aeronave tinha permissão para transportar até cinco passageiros.

Depois de sobrevoos de um grupo de busca e salvamento da Força Aérea Brasileira (FAB) com sede em Campo Grande (MS), militares fizeram buscas em uma área de mata fechada e encontraram os destroços do bimotor e os corpos das vítimas na divisa entre Vilhena e Comodoro (MT) neste domingo. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai iniciar as investigações sobre os motivos da queda do avião na segunda-feira.

Garon Maia Filho era um pecuarista conhecido na região Norte. Ele era neto de Braulino Maia, mais conhecido como Garon Maia, um dos maiores pecuaristas do Brasil que fundou cerca de 50 fazendas com mais de 40 mil cabeças de gado. O “Rei do Gado”, como se notabilizou, morreu em 2019 aos 93 anos.

Amigos, autoridades e entidades ligadas à pecuária e agronegócio prestaram homenagens nas redes sociais. “É com profunda tristeza que recebemos a notícia sobre o trágico acidente aéreo ocorrido no estado de Rondônia, que resultou no falecimento de Garonzinho Maia e seu filho Kiko”, publicou Dilador Borges, prefeito de Araçatuba (SP).

