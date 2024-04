Pecuária: produtor gaúcho deve fazer declaração anual de rebanho a partir do dia 15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O Rio Grande do Sul inicia, na segunda-feira, 15, o período para Declaração Anual de Rebanho referente a 2024, diz nota da Secretaria da Agricultura do Estado. O prazo se encerra em 14 de junho e, nesse período, todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais de produção, como bovinos, suínos, aves, ovinos, peixes, etc., são obrigados a declarar o número de seus plantéis.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da pasta, Rosane Collares, os dados dão “embasamento para se fazer uma radiografia da distribuição das populações de animais e das faixas etárias”. “Com isso, podemos ser mais assertivos em nossas políticas públicas de saúde animal.”

A declaração pode ser feita diretamente pela internet, no módulo específico dentro do Produtor Online. É possível também fazer o preenchimento nos formulários em PDF ou presencialmente, nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, com auxílio dos servidores da secretaria e assinando digitalmente com sua senha do Produtor Online.