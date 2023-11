Pecuária leiteira: Brasil e Índia devem trabalhar juntos no melhoramento genético

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2023 - 13:15 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – Na Índia, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve com o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos do país, Parshottam Rupala, em Nova Délhi, para discutir parceria na área de melhoramento genético para a pecuária leiteira. “O Brasil, que há décadas buscou a parceria da Índia na melhoria genética de seu rebanho, especificamente na raça zebu, agora poderá retribuir a contribuição na cooperação técnica para melhoramento genético da raça girolando”, disse a pasta em nota.

O Ministério informou ainda que deverá ser formada “força-tarefa” entre as equipes de ambos os ministérios para agilizar as demandas consideradas prioritárias por Brasil e Índia. “O grupo deverá analisar as demandas pendentes e o andamento dos acordos e cooperações já formadas entre os países no que diz respeito ao setor. A ideia é acelerar as negociações que podem resultar em abertura de novos mercados ainda neste ano.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias