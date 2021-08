‘Pecamos na bola parada e isso acaba decidindo os jogos’, lamenta Romulo, após derrota do Vasco para o Remo Apesar do revés, volante disse que não faltou empenho por parte dos jogadores vascaínos. Ele afirmou que a equipe deve levantar a cabeça e buscar a vitória contra o Londrina

Em noite digna de sexta-feira 13, a defesa do Vasco teve uma atuação desastrosa e falhou em várias jogadas na derrota para o Remo por 2 a 1, no Baenão. Na saída de campo, o volante Romulo afirmou que a equipe pecou nas jogadas de bola aérea e que isso decidiu a partida. Apesar do resultado, ele disse que não faltou empenho e luta por parte dos jogadores vascaínos.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

– Acho que nossa equipe tentou. Não faltou empenho e luta. Pecamos na bola parada e isso acaba decidindo os jogos. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. A gente tem muito pela frente e vamos brigar para conquistar a vitória na próxima rodada novamente – disse o jogador, que perdeu a sua primeira partida desde que retornou ao clube carioca.

+ ATUAÇÕES: Defesa do Vasco tem noite desastrosa em derrota para o Remo na Série B; Vanderlei falha feio e é expulso



Apesar da irregularidade no lance do primeiro gol do Remo, o Gigante da Colina não teve uma boa atuação. Com muito espaço, os donos da casa incomodaram bastante a meta de Vanderlei, que fez pelo menos três grandes defesas no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o arqueiro se precipitou, perdeu o tempo da bola, e foi expulso.

O próximo compromisso do Vasco acontece na quarta-feira diante do Londrina, às 21h30, em São Januário. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também