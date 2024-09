Peça ‘Fluxo’ leva tensões e sonhos da juventude periférica ao Espaço dos Satyros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 16:03 Para compartilhar:

No dia 21 de setembro , o palco do Espaço dos Satyros será tomado por uma explosão de ritmos, emoções e reflexões com a estreia de “Fluxo“. Com apresentações gratuitas, a peça traz à tona as tensões e os sonhos da juventude periférica em um retrato dinâmico e sensível da realidade de São Paulo. O espetáculo acontece aos sábados, às 18h, e domingos, às 16h , no icônico espaço cultural na Praça Franklin Roosevelt.

A montagem é o resultado de um extenso processo criativo realizado pelo grupo Os Satyros, que, desde 2011, se dedica a projetos culturais com jovens de zonas vulneráveis de São Paulo . Fluxo foi criado por um elenco talentoso de jovens artistas, selecionados entre mais de 150 candidatos, que, ao longo de três meses de imersão, debateram, improvisaram e deram vida a uma dramaturgia coletiva que reflete suas próprias vivências.

Sob a direção de André Lu, a peça apresenta canções originais criadas pelo próprio elenco. A coordenação do projeto é de Rodolfo García Vázquez, um dos fundadores do grupo Os Satyros, conhecido por seu trabalho inovador e comprometido com a inclusão social.

Pulsação da quebrada

Em meio à batida do funk e à pulsação da quebrada, jovens da periferia de São Paulo vivem suas realidades em um baile que, de repente, é interrompido por uma operação policial. O que parecia ser apenas mais uma noite se transforma em uma viagem entre o passado, o presente e um futuro incerto.

Com uma abordagem que mescla teatro, música, dança, circo e hip hop, Fluxo explora as cicatrizes deixadas pela pandemia, as tensões nas relações familiares, e as dores e amores de uma juventude que resiste.

A narrativa, que se equilibra entre realidade e ficção, mostra as camadas complexas que compõem a vida na quebrada e convida o espectador a olhar além do óbvio e refletir sobre as dificuldades, as alegrias e as possibilidades de um futuro mais justo.

Serviço

Fluxo

Estreia: 21 de setembro , 18h, sábado

Onde: Espaço dos Satyros – Praça Franklin Roosevelt, 214, Consolação

Temporada: de 21 de setembro a 10 de novembro

Sessões: sábados, às 18h; domingos, às 16h. Todas as apresentações possuem recurso de intérprete de Libras

Duração: 55 minutos

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: Gratuitos – Bilheteria local (30 ingressos – 1h antes da sessão) e no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/98202