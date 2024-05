Peça de Tony Ramos e Denise Fraga tem sessões canceladas após internação do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 10:15 Para compartilhar:

A peça “O que só sabemos juntos”, de Tony Ramos e Denise Fraga, teve as sessões dos dias 17, 18 e 19 de maio canceladas por tempo indeterminado. O comunicado foi divulgado na noite de quinta-feira, 16, após o ator de 75 anos ter sido submetido à cirurgia para conter um sangramento intracraniano.

O Teatro Tuca, em São Paulo, onde acontecem os espetáculos, não divulgou mais informações sobre a política de reembolso. A IstoÉ Gente entrou em contato com a casa e atualizará esta nota quando obtiver um parecer.

“O que só sabemos juntos” marca os 60 anos de carreira de Tony Ramos, que voltou aos palcos após 22 anos. A peça estava em cartaz desde 26 de abril, e todas as sessões tinham ingressos esgotados.

Estado de saúde de Tony Ramos

O ator foi hospitalizado na manhã de quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ele deu entrada à unidade com sangramento intracraniano e submetido a uma cirurgia. Seu quadro de saúde é considerado estável.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável”, informa a nota enviada pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar.