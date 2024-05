Peça com temática indígena chega ao Espaço Parlapatões em junho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 19:34 Para compartilhar:

Terrapreta a Peça (Sonho) é um espetáculo de teatro inédito inspirado no premiado livro Terrapreta, de Rita Carelli, e em histórias originárias do Alto Xingu, entre elas, “A Origem do Kuarup”. A montagem estreia no Espaço Parlapatões no dia 20 de junho.

A direção artística é de Nelson Baskerville. A idealização do projeto é da atriz e produtora Helena Cerello. Os produtores associados são Lucianna Lima e Raul Barretto. A adaptação dramatúrgica é de Helena Cerello, Nelson Baskerville, com a colaboração da pajé e liderança feminina no Alto Xingu, Mapulu Kamayura. O elenco indígena é formado por um casal de pajés Mapulu Pajé Kamayura e Raul Yawalapiti, e sua família Maira Yawalapiti, Kuratu Yawalapiti e Yutah Kamayura.

O projeto visa, além de contar uma história, sobretudo trazer um alerta da realidade que o Alto Xingu hoje está atravessando, com queimadas recorrentes, desmatamentos, barragens nos rios e descaso com a saúde indígena. O Território Indígena do Xingu é uma terra demarcada há mais de 60 anos, mas atualmente corre sérios riscos ambientais e humanos.

SERVIÇO

Terrapreta a Peça (Sonho)

Estreia quinta-feira, dia 20 de junho às 20h30

Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158 Centro

10 apresentações na segunda quinzena de junho: 20, 21, 22, 23 de junho (quinta a domingo) e 26, 27, 28, 29 e 30 de junho (quarta a domingo)

Quarta, quinta, sexta e Ssábado: 20h30 Domingo: 19h

Sessão extra: Sábado dia 29 de junho às 17h

Ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla e na bilheteria do Espaço Parlapatões

Valor dos ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação Indicativa: livre, recomendado a partir de 10 anos Duração: 75 minutos