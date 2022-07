Pearl Jam cancela show em Viena após calor e fumaça afetarem garganta de vocalista

LONDRES (Reuters) – A banda de rock norte-americana Pearl Jam cancelou um show em Viena nesta quarta-feira depois que as cordas vocais do vocalista Eddie Vedder foram prejudicadas em um show ao ar livre perto de Paris pelo calor, poeira e fumaça de incêndios.







“Para todos aqueles que estavam esperando um grande show do Pearl Jam esta noite em Viena, nós também estávamos. No entanto, devido às circunstâncias extremas no último local ao ar livre em Paris (calor, poeira e fumaça de incêndios), a garganta de nosso vocalista, Ed Vedder, foi afetada”, disse o grupo em um comunicado postado no Instagram na quarta-feira.

“Ele consultou médicos e fez tratamento, mas até agora suas cordas vocais não se recuperaram. Esta é uma notícia brutal e um momento horrível… para todos os envolvidos.”

O Pearl Jam se apresentou no festival de música Lollapalooza Paris no fim de semana em meio a uma onda de calor com picos bem acima de 40 graus Celsius, no sul da Europa.

Bombeiros no sudoeste da França lutam desde 12 de julho para conter grandes incêndios florestais, enquanto o Reino Unido registrou sua temperatura mais alta de todos os tempos na terça-feira.

“Aqueles que trabalham tão duro para fazer os shows, bem como aqueles que dedicam seu precioso tempo e energia para comparecer…, como banda, sentimos muito e tentamos encontrar opções para ainda tocar”, disse o Pearl Jam. .

“E Ed quer cantar. Simplesmente não há garganta disponível neste momento… Então sentimos muito, muito.”

A banda disse que os ingressos serão reembolsados.

O show de quarta-feira em Viena fazia parte da turnê europeia do Pearl Jam, com a próxima parada marcada para Praga na sexta-feira.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)