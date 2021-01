Pé quente! Presidente do Inter vibra com vitória e fala sobre briga pelo título Alessandro Barcellos começou a sua gestão com a quebra do tabu de três anos sem vencer o maior rival

Alessandro Barcellos começou na presidência do Inter com o pé direito. Em seu primeiro Gre-Nal, o dirigente viu o Colorado quebrar um tabu de três anos e de quebra ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão.

Mesmo com toda a alegria pelo resultado obtido e a ‘folga’ na ponta da tabela, o comandante prefere não se empolgar e reforça o pedido interno de ‘pés no chão’ nas rodadas finais.

‘A euforia termina logo após a comemoração da vitória. Precisamos ter muito foco, muita responsabilidade. Estamos acompanhando uma oscilação grande das equipes neste campeonato. Temos que tratar isso com responsabilidade. Claro que nos sentimos candidatos pelo crescimento do grupo no momento certo, o Abel, todos que entraram hoje (ontem), entraram bem. É um grupo que merece nosso reconhecimento’, disse à rádio Guaíba.

Com a semana livre, o Internacional volta a campo apenas no fim de semana, quando recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio.

