Pé quente! Botafogo abre duelo com o Cuiabá na Copa do Brasil em casa Jogar a partida de ida no Estádio Nilton Santos tem sido sinônimo de sucesso ao Alvinegro nos confrontos da atual edição da competição nacional

O Estádio Nilton Santos é a fonte segura do Botafogo na Copa do Brasil. Mesmo sem a presença de torcida, a arena tem servido como uma corrente de foça para o Alvinegro na competição. A equipe e a mística do local, mais uma vez, entrarão em jogo: a equipe de Bruno Lazaroni inicia o confronto das oitavas de final, contra o Cuiabá, nesta terça-feira às 21h30. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

O Botafogo jogou a primeira partida de todas as fases com jogos de ida e volta na atual fase da Copa do Brasil no Estádio Nilton Santos. O Glorioso venceu as duas partidas sob tais circunstâncias e, consequentemente, se classificou ao estágio seguinte.

Na terceira fase, um gol de Luiz Fernando deu a vantagem mínima para o Botafogo sobre o Paraná – este, aliás, foi o último jogo com público no Nilton Santos. Na volta, outro triunfo. Diante do Vasco, mais uma vitória por 1 a 0 em casa, com gol de Matheus Babi, e, em São Januário, um empate sem gols.

O estádio tem sido pé quente para o clube de General Severiano. Sem o critério de desempate do gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil, o Botafogo tem aproveitado a vantagem de atuar os 90 primeiros minutos do confronto nos próprios domínios.

O Botafogo, inclusive, já enfrentou o Cuiabá no Nilton Santos. Na Copa do Brasil da última temporada, a equipe, então comandada por Zé Ricardo, venceu o Dourado por 3 a 0, em partida válida pela segunda fase da competição. Na ocasião, Erik, duas vezes, e Rodrigo Pimpão marcaram os gols do triunfo alvinegro, que tentará fazer com que a história se repita em 2020.

