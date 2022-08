PE: Prefeitura comandada pelo PT contrata show de Gusttavo Lima por R$ 1 milhão

Da Redação 13/08/2022 - 18:00 Compartilhe

A Prefeitura de Serra Talhada, cidade localizada a 413 quilômetro de Recife (PE), contratou os shows dos sertanejos Gusttavo Lima por R$ 1 milhão e Wesley Safadão por R$ 700 mil para serem duas das principais atrações da Festa de Setembro 2022, que, segundo o site do órgão municipal, é o “maior evento do calendário festivo” da região. As informações são do UOL.

O Diário Oficial do Estado divulgou que o valor total das duas contratações de 12 dos 16 principais shows foi de R$ 3.366.500,00.

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado de Lorena e Sá Araújo (PT), divulgou na noite de segunda-feira (8) que a festa ocorrerá do dia 4 ao 7 de setembro, na Lagoa Maria Timóteo.

Na sexta-feira (12), o Diário Oficial do Estado publicou os valores dos shows de Wesley Safadão e Gusttavo Lima, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira os valor das principais atrações contratadas pela Prefeitura de Serra Talhada:

Gusttavo Lima: R$ 1 milhão

Wesley Safadão: R$ 700 mil

Xand Avião: R$ 350 mil

Tarcísio do Acordeon: R$ 250 mil

José Augusto: R$ 195 mil

Banda Melim: R$ 180 mil

Jonas Esticado: R$ 150 mil

Felipe Amorim: R$ 150 mil

Mano Walter: R$ 150 mil

Limão com Mel: R$ 120 mil

Zezo: R$ 75 mil

Banda Anjos de Resgate: R$ 46.500

Prefeitura estima movimentação de R$ 15 milhões

A Prefeitura de Serra Talhada divulgou em seu site oficial que estima que o evento deve movimentar cerca de R$ 15 milhões. Beneficiando assim o comércio local, rede hoteleira e outros serviços.

“Após dois anos de pandemia estamos retomando a nossa Festa de Setembro, o maior evento do nosso calendário cultural e que esse promete ser a maior festa de todos os tempos. E não tenho dúvida, a nossa festa será um grande sucesso, com dois polos, diversas atrações e muita alegria, porque o nosso povo merece”, informou a prefeita Márcia Conrado (PT).

A assessoria da prefeitura relatou ao site Poder360 que planejou “o evento e o custeio dele. A arrecadação é feita por meio de patrocínios e da venda de espaços, como o de camarotes”.

O UOL procurou a Prefeitura de Serra Talhada e a assessoria do cantor Gusttavo Lima, mas não obteve retorno até o momento.