PE: Polícia apreende doces feitos com maconha que seriam vendidos no metrô

Três pessoas foram presas preventivamente suspeitas de produzir doces feitos à base de maconha em Pernambuco. Segundo a Policía Civil, uma mulher e dois homens, um deles universitário, produziam em uma casa brownies, cookies e manteiga tendo como um dos ingredientes a maconha.

Os policiais detiveram um dos homens, que os levou até o local da produção. Os doces seriam comercializados na Estação Central do Metrô do Recife.

De acordo com o delegado Breno Maia, os doces eram vendidos “no boca a boca”, entre amigos em comum. “Eles também são usuários de maconha. Era dessa forma que eles faziam a comercialização”, informou o delegado ao Uol.

As investigações apontam que o grupo também vendia doces sem maconha através das redes sociais. “Mesmo nos doces normais, a mulher fazia apologia ao uso de maconha. Eram donuts com folha de maconha, com o nome ‘maconha'”, disse o delegado. Os presos afirmaram à polícia que militam a favor da descriminalização e legalização da droga.

Ainda segundo as autoridades, os produtos proibidos eram vendidos desde o início do ano na região metropolitana do Recife. Além dos doces, foram apreendidos três pés de maconha, aparelhos celulares, balanças de precisão e um pote com manteiga de maconha. O trio foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.