PE: Mulher trans que teve parte do corpo queimado tem braço amputado

A mulher trans, que foi atacada por um adolescente no centro de Recife, em Pernambuco, na quinta-feira (24), precisou ter o braço esquerdo amputado na noite de sábado (26). Roberta, como foi identificada a vítima, precisou ficar intubada, mas foi extubada nesta segunda-feira (28). As informações são do G1

De acordo com o Hospital da Restauração, o estado de saúde dela ainda é considerado grave. Conforme a Polícia Militar, agentes realizavam um patrulhamento quando foram acionados por populares sobre uma tentativa de homicídio na quinta-feira e viram uma pessoa em chamas.

O adolescente responsável pelo ataque tentou fugir, mas foi detido e levado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA). A vítima foi alvo de transfobia após um desentendimento com o jovem.

