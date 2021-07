PE: Mulher trans que teve parte do corpo queimado recebe alta da UTI

A mulher transexual Roberta Silva, de 32 anos, que teve 40% do corpo queimado por um adolescente no Recife (PE), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva e foi encaminhada para a enfermaria do Hospital da Restauração (HR), na quinta-feira (1º).

De acordo com a equipe médica, Roberta continua em estado grave. Na quarta-feira (30), a vítima precisou amputar o braço direito na altura do cotovelo. No último 26, ela também precisou amputar o braço esquerdo.

Roberta foi atacada por um adolescente no centro de Recife, em Pernambuco, na madrugada da última quinta-feira (24). Conforme a Polícia Militar, agentes realizavam um patrulhamento quando foram acionados por populares sobre uma tentativa de homicídio e viram uma pessoa em chamas.

O adolescente responsável pelo ataque tentou fugir, mas foi detido e levado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA). A vítima foi alvo de transfobia após um desentendimento com o jovem.

