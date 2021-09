PE: Mulher trans é assassinada com tiros na cabeça

Uma mulher trans foi morta a tiros no domingo (12), em Paudalho (PE). De acordo com a polícia, a vítima recebeu vários disparos de arma de fogo na cabeça. O corpo da vítima, identificada como Dandara, teria sido encontrado já sem vida. As informações são do Jornal do Commercio.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime. O local onde o corpo foi encontrado passou por perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, área central do Recife.

