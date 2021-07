PE: Menina morre após ser atingida por tiros no colo do padrasto em terminal de ônibus

A pequena Lorena Letícia dos Santos, de 2 anos, morreu após ser baleada na cabeça e no abdômen, na quarta-feira (7), em um terminal de ônibus, no Recife (PE). De acordo com a Polícia Civil, a criança estava no colo do padrasto Jefferson Tavares, de 34 anos, e acompanhada pela mãe quando um homem armado chegou no local e atirou. As informações são do G1.

Conforme o Hospital da Restauração, o padrasto também foi atingido por tiros no braço, na mão e no abdômen. Na manhã desta quinta-feira (8), ele recebeu alta, já que os tiros foram transfixantes, o que significa que eles passaram de um lado ao outro no corpo da vítima.

Em depoimento à polícia, o homem contou que estava sentado em um banco no terminal, com a enteada no colo, quando um homem chegou e anunciou o assalto. Ele teria saído correndo com a menina no colo quando o criminoso atirou.

No entanto, a Polícia Civil também investiga se o crime teria sido um acerto de contas entre o criminoso e o padrasto da menina. Segundo peritos, o ataque teria sido de frente, o que contraria a versão de que ele correu com a menina.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ocrime foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

