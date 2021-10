PE: Menina de 8 anos é esmagada por placa de concreto de muro do metrô

A pequena Kemilly Kethelyn Lino da Silva,de 8 anos, foi esmagada por uma placa de concreto que compõe o muro do metrô na comunidade do Papelão, no Recife (PE), no sábado (16). A menina participava de uma festa promovida por uma ONG, em comemoração ao Dia das Crianças, quando houve o acidente. As informações são do G1.

A menina foi socorrida e está intubada em estado grave no Hospital da Restauração. No domingo (17), a criança, que teve politraumatismo, precisou passar por uma cirurgia na pelve. O quadro de saúde dela segue estável.

“Quando fui visitar ela lá no Hospital da Restauração, havia dois seguranças e uma assistente social da CBTU. Eles falaram com meu marido, dizendo que vão dar todo suporte. Meu marido vai hoje [segunda], para resolver, na Estação Werneck [na Zona Oeste do Recife, onde funciona a sede regional da CBTU]”, disse Caroline Pereira da Silva, mãe da criança.

Em nota ao G1, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo muro, informou que entrou em contato com a família da garota e “que está investigando a causa do acidente”.

